Пожарного из Удмуртии наградили медалью «За спасение погибавших»

Москва. В Москве наградили пожарного из Удмуртии, который в 2020 году спас семерых человек при пожаре в Игре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Начальник караула 31 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Удмуртии Артём Мальцев получил от врио главы МЧС России медаль «За спасение погибавших». Вместе со своими коллегами он зашёл в горящее помещение. Несмотря на нулевую видимость и разрушения, рискуя своей жизнью, помог эвакуировать семерых жителей дома.

Сам Артём Мальцев сказал, что для него это большая награда, но он не считает себя героем — «просто выполнял свою работу» и думал только о том, чтобы спасти людей.

Напомним, в ночь на 8 марта 2020 года экстренным службам поступило сообщение о возгорании в одном из жилых домов в Игре. Прибывшие через 6 минут пожарные приступили к поиску людей в задымлённом здании.

Огнём были охвачены 12 квартир в двухэтажном жилом доме. Общая площадь возгорания составила 250 кв м. В результате погибли двое взрослых и один ребёнок, 9 человек получили травмы, 8 из них были госпитализированы. Всего из горящего дома удалось вывести 20 человек. В связи с пожаром в Игринском районе был введён режим ЧС. 11 марта его сняли.