При возгорании в автомастерской на улице Маяковского в Ижевске пожарные спасли 8 грузовиков

Ижевск. Удмуртия. В Ижевские пожарные спасли восемь грузовых и одну легковушку в автомастерской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар произошёл в пятом часу утра 29 февраля на улице Маяковского в здании, где проводили ремонт грузовых машин. Прибывшие через 3 минуты пожарные вскрыли двери, оперативно потушили возгорание и тем самым спасли не только технику, но и различное оборудование мастерской.

Пострадало лишь имущество в одном из подсобных помещений на 12 квадратных метрах. Причина пожара устанавливается.