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При возгорании в автомастерской на улице Маяковского в Ижевске пожарные спасли 8 грузовиков

12:30, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
При возгорании в автомастерской на улице Маяковского в Ижевске пожарные спасли 8 грузовиков
12:30, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
210
0
#Ижевск\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
210
0

Площадь пожара составила 12 кв. метров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевские пожарные спасли восемь грузовых и одну легковушку в автомастерской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар произошёл в пятом часу утра 29 февраля на улице Маяковского в здании, где проводили ремонт грузовых машин. Прибывшие через 3 минуты пожарные вскрыли двери, оперативно потушили возгорание и тем самым спасли не только технику, но и различное оборудование мастерской.

Пострадало лишь имущество в одном из подсобных помещений на 12 квадратных метрах. Причина пожара устанавливается.

12:30, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
210
0
#Ижевск\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии