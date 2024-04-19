Пожарно-тактические учения пройдут 19 апреля в центре Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут пожарно-тактические учения на улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Учения пройдут в пятницу, 19 апреля, около 13:00 в здании на улице Горького, 73 — здание правительства и Национальный театр УР. Здесь проведут контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение.

Ожидается скопление сотрудников и спецтехники экстренных служб. Население просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не мешать проезду специального автотранспорта и работе оперативных служб.