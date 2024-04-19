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Пожарно-тактические учения пройдут 19 апреля в центре Ижевска

10:00, 19 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пожарно-тактические учения пройдут 19 апреля в центре Ижевска
10:00, 19 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
357
0
#Ижевск\n#учения\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
357
0

Жителей просят не поддаваться панике и не мешать проезду спецтехники.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут пожарно-тактические учения на улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Учения пройдут в пятницу, 19 апреля, около 13:00 в здании на улице Горького, 73 — здание правительства и Национальный театр УР. Здесь проведут контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение.

Ожидается скопление сотрудников и спецтехники экстренных служб. Население просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не мешать проезду специального автотранспорта и работе оперативных служб.

10:00, 19 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
357
0
#Ижевск\n#учения\n#МЧС России по Удмуртии