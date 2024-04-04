17 муниципалитетов Удмуртии не готовы к пожароопасному сезону

Ижевск. Удмуртия. Более половины муниципалитетов Удмуртии пока не готовы к пожароопасному сезону. Об этом на пресс-конференции 3 апреля рассказал и. о. начальника ГУ МЧС России по республике Сергей Веретенников.

«По пожароопасному периоду у нас в настоящий момент сложилась следующая обстановка. Времени у нас по подготовке муниципалитетов ещё есть, но 13 муниципалитетов в Удмуртии ограниченно готовы и 17 муниципалитетов не готовы к прохождению пожароопасного сезона», — рассказал Сергей Веретенников.

Что касается республики в целом, он отметил, что на момент проверки отсутствовали три критерия, что не позволило определить республику готовой к пожароопасному сезону.

Первый критерий — региональная система оповещения населения была не готова, но работы проводятся и фактически должны быть закончены к концу апреля. Второй критерий — наличие предписаний органа госпожнадзора; в Удмуртии есть ряд муниципалитетов, где есть предписания об устранении недоработок после схода снежного покрова.

«Мы можем посмотреть минерализованную полосу, отделяющую населённые пункты от лесного массива, мы сейчас просто-напросто не проверим. Эта работа будет проведена также до конца апреля», — подчеркнул докладчик.

И третий критерий — вопрос, который был отработан позже, но на момент проверки отсутствовал — не был определен орган исполнительной власти, уполномоченный на принятие и решение задач для тушения ландшафтных пожаров. Теперь орган определён — постановлением правительства Удмуртии полномочия переданы Государственному комитету УР по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.