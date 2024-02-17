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В Ижевске ночью горело большое производственное здание

10:21, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске ночью горело большое производственное здание
10:21, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
1360
0
#ликвидация пожара\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: ГУ МЧС по УР
1360
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Площадь пожара составила 3 500 квадратных метров.

Ижевск. Удмуртия. На улице Орджоникидзе, 2 в Ижевске ночью 17 февраля загорелось большое помещение по производству моющих и дезинфицирующих средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Огонь охватил здание на площади 3 500 квадратных метров. В ночное время работников на производстве не было и пострадавших тоже нет. Открытое горение ликвидировали под утро силами более 100 сотрудников МЧС, на месте ЧП работали 33 единицы техники. 

Также была задействована лаборатория Роспотребнадзора по Удмуртии. В связи со спецификой производства специалисты провели замеры предельно допустимых концентраций химических элементов в районе жилых домов по улицам Орджоникидзе и Ключевой Посёлок. Превышение ПДК в воздухе не зафиксировано. 

Сейчас дознаватели устанавливают причину и обстоятельства пожара. 

UPD: в 12:24 в пресс-службе МЧС Удмуртии сообщили о полной ликвидации пожара.

10:21, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
1360
0
#ликвидация пожара\n#МЧС России по Удмуртии