В Ижевске ночью горело большое производственное здание

Ижевск. Удмуртия. На улице Орджоникидзе, 2 в Ижевске ночью 17 февраля загорелось большое помещение по производству моющих и дезинфицирующих средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Огонь охватил здание на площади 3 500 квадратных метров. В ночное время работников на производстве не было и пострадавших тоже нет. Открытое горение ликвидировали под утро силами более 100 сотрудников МЧС, на месте ЧП работали 33 единицы техники.

Также была задействована лаборатория Роспотребнадзора по Удмуртии. В связи со спецификой производства специалисты провели замеры предельно допустимых концентраций химических элементов в районе жилых домов по улицам Орджоникидзе и Ключевой Посёлок. Превышение ПДК в воздухе не зафиксировано.

Сейчас дознаватели устанавливают причину и обстоятельства пожара.

UPD: в 12:24 в пресс-службе МЧС Удмуртии сообщили о полной ликвидации пожара.