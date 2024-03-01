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Мебельное производство спасли от огня пожарные Ижевска

09:15, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Мебельное производство спасли от огня пожарные Ижевска
09:15, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
167
0
#Ижевск\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
167
0

Ночной пожар случился на улице Степной.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские огнеборцы отстояли от мебельное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.

Возгорание произошло 29 февраля в здании по улице Степной около 22:50. Внутри него располагаются сауна, складские помещения и мебельное производство. К прибытию пожарных происходило горение кровли.

В 00:01 объявлена ликвидация открытого горения на площади 280 кв. м. Пострадавших нет. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев удалось не допустить перехода огня на мебельное предприятие.

К ликвидации последствий привлекались от МЧС России 35 человек и 12 единиц техники. Причины и обстоятельства будут устанавливаться экспертами испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

09:15, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
167
0
#Ижевск\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии