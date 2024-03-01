Мебельное производство спасли от огня пожарные Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Ижевские огнеборцы отстояли от мебельное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.

Возгорание произошло 29 февраля в здании по улице Степной около 22:50. Внутри него располагаются сауна, складские помещения и мебельное производство. К прибытию пожарных происходило горение кровли.

В 00:01 объявлена ликвидация открытого горения на площади 280 кв. м. Пострадавших нет. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев удалось не допустить перехода огня на мебельное предприятие.

К ликвидации последствий привлекались от МЧС России 35 человек и 12 единиц техники. Причины и обстоятельства будут устанавливаться экспертами испытательной пожарной лаборатории МЧС России.