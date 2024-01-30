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Женщина оказалась зажатой в искорёженном авто на трассе в Удмуртии

12:35, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Женщина оказалась зажатой в искорёженном авто на трассе в Удмуртии
12:35, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
108
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На помощь ей пришли пожарные-спасатели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии спасатели помогли деблокировать зажатую в искорёженном авто женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Во вторник, 30 января, в 09:23 поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей Renault Sandero и Renault Duster по Сарапульскому тракту вблизи деревни Медведево.

В результате ДТП пострадали два человека, один из которых оказался зажат в искорёженном авто. Силами пожарных-спасателей специализированной ПСЧ МЧС Удмуртии и ПСС УР женщина была деблокирована и передана бригаде скорой медицинской помощи.

«На дорогах сложная ситуация — снежные заносы, гололедица, накат. Вспомните все правила дорожного движения и неукоснительно их соблюдайте», — напомнили в МЧС водителям.

12:35, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#МЧС России по Удмуртии