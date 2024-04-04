МЧС по Удмуртии: мы не запрещаем никому приготовление шашлыков

Ижевск. Удмуртия. В МЧС по Удмуртии заверили, что готовить шашлыки на открытом огне никому не запрещают при соблюдении требований безопасности. Нюансы разъяснил на пресс-конференции 3 апреля и. о. начальника ведомства Сергей Веретенников.

«Этот вопрос возникает традиционно. Мы не запрещаем никому приготовления шашлыков. Иногда начинают вопрос переворачивать, что в соответствии с действующим законодательством разведения огня запрещено. Ни в коей мере. Исключение — время действия особого противопожарного режима. Он может быть введён на уровне как республики в целом, так и на уровне муниципалитета. Тогда существует прямой запрет на использование открытого огня», — пояснил собеседник.

Он напомнил, что приготовление пищи на открытом огне позволяется при соблюдении минимальных требований безопасности. Если речь идёт о придомовой территории, то мангал должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от какой-либо постройки на своем собственном участке.

«Соответственно, должен быть мангал, угли, очистка территории рядом. Если это не придомовая территория, то расстояние от объекта должно быть не менее 50 метров. Также очистка территории должна быть. Подчеркну, до особого противопожарного режима никто не запрещает жарить шашлыки с учётом выполнения определённых минимальных требований безопасности», — резюмировал Сергей Веретенников.