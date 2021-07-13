Житель Волгоградской области спрятал тело убитого собутыльника из Удмуртии в багажнике машины

Подозреваемого задержали в минувшие выходные.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе в багажнике автомобиля обнаружили тело пропавшего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Удмуртской Республике.

2 июля 65-летний мужчина приехал в СНТ «Дружба» к знакомой. Женщины не оказалось дома, но он познакомился с ее 75-летним соседом. Мужчины решили вместе выпить, но во время застолья поссорились. Тогда гость несколько раз ударил хозяина дома черенком лопаты, от чего тот скончался. Для сокрытия улик злоумышленник спрятал тело в багажник автомобиля погибшего, отогнал машину в лес неподалеку от СНТ и уехал домой в Волгоградскую область.

Пенсионер считался без вести пропавшим с 4 июля. 6 июля автомобиль с телом мужчины удалось обнаружить. Подозреваемого задержали в минувшие выходные и заключили под стражу.

Но данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).