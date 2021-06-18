Машина съехала с дороги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после ДТП с деревом погибла девушка. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В ночь на 18 июня на улице Азина иномарка под управлением молодого человека 26 лет съехала с дороги и врезалась в дерево. Пассажирка авто — девушка 23 лет — погибла на месте. Водитель получил серьёзные травмы, его доставили в больницу. При этом полученные повреждения не позволили сотрудникам ГИБДД проверить мужчину на алкоголь. Определять, был ли водитель авто пьян, будут уже врачи.

Напомним, накануне, вечером 17 июня, пьяный водитель в Ижевске сбил 11-летнего мальчика. Виновника ДТП и пострадавшего доставили в больницу. Кроме того, в начале июня в России ужесточили наказание за езду в пьяном виде.