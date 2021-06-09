В России ужесточили наказания за повторную пьяную езду

Закон об этом приняла в окончательном чтении Госдума.



Москва. Закон, увеличивающий ответственность за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде, приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении. Об этом пишет «Российская газета».

Сейчас за рецидив пьяному водителю могут назначить штраф от 200 до 300 тыс. рублей, либо в размере дохода за 2 года, либо отправить в колонию на срок от 1 до 2 лет. После вступления поправок в силу штраф за повторное нарушение вырастет до 300-500 тыс. рублей, либо в размере дохода за 3 года, а лишение свободы составит от 2 до 3 лет.

Обязательными работами, которые могли назначить за пьяную езду «на бис» раньше, наказывать больше не будут. Такую санкцию депутаты посчитали несоразмерной опасности возможных последствий нетрезвого вождения.

Отмечается, что сейчас в России до 30% уже пойманных пьяными водителей берутся за баранку в том же состоянии повторно. Это говорит о том, что действующее наказание не кажется им пугающим.

Напомним, законопроект был предложен в марте МВД и ГИБДД.