В Ижевске пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика

Ребенок и 65-летний мужчина доставлены в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пьяный мужчина сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло 17 июня на улице Дзержинского, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Около 16:20 водитель автомобиля «Ауди», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 11-летнего школьника, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара ребенок получил травмы, его госпитализировали. Медицинская помощь понадобилась и нетрезвому водителю, которого также доставили в больницу.