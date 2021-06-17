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В Ижевске пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика

18:28, 17 июня, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика
18:28, 17 июня, 2021
Андрей Поносов
696
0
#Ижевск\n#ДТП\n#ГИБДД\n#пешеходы\n#дети\n#пьяный водитель
Фото: pixabay.com
696
0

Ребенок и 65-летний мужчина доставлены в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пьяный мужчина сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло 17 июня на улице Дзержинского, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Около 16:20 водитель автомобиля «Ауди», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 11-летнего школьника, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара ребенок получил травмы, его госпитализировали. Медицинская помощь понадобилась и нетрезвому водителю, которого также доставили в больницу.

18:28, 17 июня, 2021
Андрей Поносов
696
0
#Ижевск\n#ДТП\n#ГИБДД\n#пешеходы\n#дети\n#пьяный водитель