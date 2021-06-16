Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Неопытный водитель в Ижевске устроила аварию с пятью пострадавшими

11:30, 16 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Неопытный водитель в Ижевске устроила аварию с пятью пострадавшими
11:30, 16 июня, 2021
Екатерина Сентемова
411
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобилисты\n#пострадавшие
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
411
0

Девушка врезалась в машину на регулируемом перекрестке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в результате ДТП 5 человек получили травмы. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

16 июня около 01:10 на улице Камбарской 19-летняя девушка на «Шевроле» при повороте налево на регулируемом перекрестке врезалась в «Фольксваген Поло». Машина под управлением 21-летнего молодого человека ехала прямо во встречном направлении. В результате аварии водители, как и их пассажиры, две девушки в возрасте 19 и 16 лет и 29-летний мужчина, получили травмы разной степени тяжести.

В ГИБДД отмечают, что водительский стаж владелицы «Шевроле» составляет 9 месяцев.

11:30, 16 июня, 2021
Екатерина Сентемова
411
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобилисты\n#пострадавшие