Неопытный водитель в Ижевске устроила аварию с пятью пострадавшими

Девушка врезалась в машину на регулируемом перекрестке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в результате ДТП 5 человек получили травмы. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

16 июня около 01:10 на улице Камбарской 19-летняя девушка на «Шевроле» при повороте налево на регулируемом перекрестке врезалась в «Фольксваген Поло». Машина под управлением 21-летнего молодого человека ехала прямо во встречном направлении. В результате аварии водители, как и их пассажиры, две девушки в возрасте 19 и 16 лет и 29-летний мужчина, получили травмы разной степени тяжести.

В ГИБДД отмечают, что водительский стаж владелицы «Шевроле» составляет 9 месяцев.