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50 юных мормонов попали под удар молнии в США

17:41, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50 юных мормонов попали под удар молнии в США
17:41, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
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#США\n#религия\n#поход\n#дети\n#подростки\n#гроза\n#пострадавшие\n#молния
Фото: pxhere.com
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Двоих пострадавших пришлось доставлять в больницу на вертолете.

Салина. США. Молния поразила 50 юных участников похода, организованного мормонской Церковью Святых последних дней в США. 7 человек попали в больницы, пишет Лента.ру со ссылкой на People.

Группа находилась недалеко от города Салина в штате Юта. После дождя местность изобиловала лужами. Молния ударила во влажную почву. При этом около 50 молодых людей почувствовали на себе действие разряда. Семерых пришлось госпитализировать, сообщили в полиции округа. При этом двоих, пострадавших особенно сильно, срочно доставили в медучреждение на вертолете. 

Остальные юные мормоны вернулись к родителям. Состояние их здоровья не внушает опасений.

Мормоны – религиозная организация, возникшая в США в XIX веке. Официальное название – Церковь Святых последних дней. Главным центром ее распространения является штат Юта со столицей Солт-Лейк-Сити. 

17:41, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#США\n#религия\n#поход\n#дети\n#подростки\n#гроза\n#пострадавшие\n#молния