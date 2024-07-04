50 юных мормонов попали под удар молнии в США

Салина. США. Молния поразила 50 юных участников похода, организованного мормонской Церковью Святых последних дней в США. 7 человек попали в больницы, пишет Лента.ру со ссылкой на People.

Группа находилась недалеко от города Салина в штате Юта. После дождя местность изобиловала лужами. Молния ударила во влажную почву. При этом около 50 молодых людей почувствовали на себе действие разряда. Семерых пришлось госпитализировать, сообщили в полиции округа. При этом двоих, пострадавших особенно сильно, срочно доставили в медучреждение на вертолете.

Остальные юные мормоны вернулись к родителям. Состояние их здоровья не внушает опасений.

Мормоны – религиозная организация, возникшая в США в XIX веке. Официальное название – Церковь Святых последних дней. Главным центром ее распространения является штат Юта со столицей Солт-Лейк-Сити.