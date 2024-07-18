Ижевчанин пострадал при взрыве во время учений на полигоне в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург. На российском военном полигоне в поселке Каменка в Выборгском районе Петербурга пострадал 54-летний ижевчанин. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Фонтанку».

Инцидент произошёл во время учений около 12:00 17 июля. Помимо жителя Ижевска, травмы получил 39-летний военный из Тамбовской области. По предварительным данным, они оба служат под Петербургом. Пострадавших госпитализировали в Выборгскую межрайонную больницу.

По данным «Фонтанки», у ижевчанина наблюдались осколочные ранения предплечий. Его доставили в медучреждение в среднетяжёлом состоянии, но уже отправили на амбулаторное лечение.

Мужчина из Тамбовской области поступил в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями рук, лица, груди и живота. Он до сих пор находится в реанимации.

Медикам объяснили, что пациенты пострадали из-за сработавшего взрывного устройства.