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Ижевчанин пострадал при взрыве во время учений на полигоне в Выборгском районе Петербурга

15:15, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанин пострадал при взрыве во время учений на полигоне в Выборгском районе Петербурга
15:15, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Санкт-Петербург\n#Ижевск\n#пострадавшие\n#травмы
Фото: unsplash.com (Hiroshi Tsubono)
123
0

Осколки попали ему в предплечья.

Санкт-Петербург. На российском военном полигоне в поселке Каменка в Выборгском районе Петербурга пострадал 54-летний ижевчанин. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Фонтанку»

Инцидент произошёл во время учений около 12:00 17 июля. Помимо жителя Ижевска, травмы получил 39-летний военный из Тамбовской области. По предварительным данным, они оба служат под Петербургом. Пострадавших госпитализировали в Выборгскую межрайонную больницу. 

По данным «Фонтанки», у ижевчанина наблюдались осколочные ранения предплечий. Его доставили в медучреждение в среднетяжёлом состоянии, но уже отправили на амбулаторное лечение. 

Мужчина из Тамбовской области поступил в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями рук, лица, груди и живота. Он до сих пор находится в реанимации. 

Медикам объяснили, что пациенты пострадали из-за сработавшего взрывного устройства. 

15:15, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Санкт-Петербург\n#Ижевск\n#пострадавшие\n#травмы