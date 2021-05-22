Двое взрослых и четверо детей погибли во время пожара в Удмуртии

К прибытию первых пожарных дом в Нылге был полностью в огне.

Ува. Удмуртия. Двое взрослых и четверо детей стали жертвами пожара в Нылге Увинского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, информация о возгорании поступила 21 мая в 23:50 местного времени.

К прибытию первых пожарных одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля. В пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии рассказали, что в результате погибли шесть человек, предположительно они были членами одной семьи. Огонь унес жизни 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 год.

По части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства выяснят причины и условия происшествия. Кроме того, будет проверена работа органов системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.