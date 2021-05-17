Действуя по указке мошенников, жительница Ижевска отдала 5 млн рублей своих сбережений и набрала кредитов

Поначалу женщина не поверила звонившим.

Ижевск. Удмуртия. Инженер одного из ижевских заводов перечислила мошенникам более 7,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Потерпевшей звонили с различных номеров, при этом они дублировали телефоны официальных ведомств. В ходе первого звонка незнакомка представилась сотрудницей Центробанка. Она пояснила, что в банке у женщины есть счет, который связывает все счета, имеющиеся у пенсионерки в других кредитных организациях. Кроме того, злоумышленница сообщила, что якобы с одного из счетов был совершен перевод. Потерпевшая отнеслась к информации с недоверием, однако позже ей позвонил лже-сотрудник из правоохранительных органов. Убедившись, что номер совпадает с официальным, пенсионерка все же стала следовать указаниям звонившего.

За месяц 66-летняя ижевчанка перевела почти 5 млн рублей своих сбережений, а также оформила на себя 5 кредитов на сумму более 2,6 млн рублей. Все деньги она перевела на «безопасные» счета, которые ей называли мошенники.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В МВД напоминают, безопасные счета – это лишь выдумка злоумышленников. Чтобы убедиться в сохранности своих средств, достаточно на горячую линию банка, указанную на обороте карты.

Банк России не работает с гражданами. Специалисты не принимают вклады, не дают кредиты, не блокируют карты. Если вам позвонили от имени Центрального банка России, сообщите об этом на горячую линию организации: 8-800-300-3000.