В Можге заключили под стражу водителя, сбившего насмерть 2 дорожных рабочих

Обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Можга. Удмуртия. В Можге наехавшего на 2 человек водителя заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, что 22 апреля в Можге пьяный водитель сбил насмерть двух дорожных рабочих и скрылся с места преступления. Его задержали в этот же день.

Обвиняемый был лишен прав за повторную пьяную езду и имел неснятую и непогашенную судимость по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему было назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Сейчас 26-летний житель Можги заключен под стражу и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного подпунктами «а, б» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения с оставлением места ДТП»).