Водитель в Можге въехал в группу дорожных рабочих: два человека погибли

Возбуждено уголовное дело.

Можга. Удмуртия. В Можге на ночной дороге автомобиль врезался в группу рабочих. Авария произошла 22 апреля около 00:40 на мосту по улице Можгинской. По информации Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, водитель «Фольксваген Тигуан» сбил двух пешеходов. С места происшествия он скрылся. Оба пострадавших скончались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 264 УК РФ. Проводятся оперативные мероприятия.

В группе «МГГС | Можга Где Гай Стоят» в соцсети «ВКонтакте» размещено видео с моментом аварии. На кадрах видно, как автомобиль въезжает в группу людей в жилетах со светоотражающими элементами.