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Сбивший насмерть двух дорожных рабочих в Можге был лишен прав за пьяную езду

15:10, 22 апреля, 2021
Дарья Саушина
Сбивший насмерть двух дорожных рабочих в Можге был лишен прав за пьяную езду
15:10, 22 апреля, 2021
Дарья Саушина
752
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#происшествие\n#ГИБДД\n#Можга\n#ДТП
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Мужчина задержан.

Можга. Удмуртия. Житель Можги, насмерть сбивший двух человек на ночной дороге, был лишен прав за повторную пьяную езду. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, оба погибших были 1994 года рождения.

После аварии водитель скрылся. В настоящее время 27-летнего мужчину задержали. В декабре 2020 года он был лишен прав за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В ГИБДД рассказали, что на месте проведения дорожных работ были установлены предупреждающие знаки, а рабочие были в жилетах со светоотражающими элементами.

Напомним, что авария произошла в ночь на 22 апреля. «Фольксваген Тигуан» насмерть сбил двух дорожных рабочих. Возбуждено уголовное дело. В ГИБДД напоминают, что автолюбители обязаны ехать со скоростью, которая позволяет контролировать обстановку.

15:10, 22 апреля, 2021
Дарья Саушина
752
0
#происшествие\n#ГИБДД\n#Можга\n#ДТП