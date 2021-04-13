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Паводок в Удмуртии вошёл в активную фазу

15:25, 13 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Паводок в Удмуртии вошёл в активную фазу
15:25, 13 апреля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#паводок
Фото: Скриншот из видео «Взрывные работы в русле реки Лып Кезского района» / vk.com
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Он уже начался в южной части республики.

Ижевск. Удмуртия. Паводок на юге Удмуртии вошёл в активную фазу. На севере она ожидается к концу апреля. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Несмотря на потепление, по словам чиновника, уровень снежного покрова и глубина промерзания почвы пока находятся на высоком уровне. 

Также определены районы, где с большей вероятностью паводок может затронуть жилые дома. Подготовлены пункты временного размещения людей, вся необходимая техника, включая плавсредства, продукты и медикаменты. 

В настоящее время спасатели завершили взрывные работы в Балезинском, Сюмсинском, Селтинском, Кезском, Глазовском районах. Специалисты находятся в состоянии повышенной готовности — если где-то образуется затор, они выедут на место и устранят его. 

В Вавожском и Ярском районах подтоплены два низководных моста, а также одна дорога в Кезском районе. Вместе с тем затоплению подверглись два дома в Малопургинском районе, его жители решили не покидать свои жилища.   

Отмечается, что все силы реагирования на чрезвычайные ситуации в республике готовы к работе. 

Напомним, что 12 апреля в Балезино запретили движение под железобетонным мостом на улице Калинина из-за подтопления дороги.

15:25, 13 апреля, 2021
Андрей Бирюков
55
0
#Удмуртия\n#паводок