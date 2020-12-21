Виновник ДТП с четырьмя машинами в Ижевске скрылся с места происшествия

Лихач был пьян.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали пьяного водителя, который перед этим спровоцировал столкновение тремя автомобилями. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что 19 декабря, около 13:00, напротив дома №12 8-го Подлесного проезда, 41-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» спровоцировал столкновение с тремя машинами. После аварии виновник скрылся с места ДТП. Водитель и пассажир одного из автомобилей получили травмы.

Личность лихача удалось установить и вскоре он был задержан. Медицинское освидетельствование выявило у него алкогольное опьянение.

В отношении мужчины составили административный протокол, а его автомобиль отправили на спецстоянку.