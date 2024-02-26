Четырежды судимый за вождение в пьяном виде мужчина устроил ДТП в Игринском районе

Игра. Удмуртия. Пьяный водитель в Игринском районе устроили аварию на встречной полосе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 23 февраля около 01:00 на дороге «Игра-Глазов». 37-летний водитель сел за руль «ВАЗ-2115» в состоянии опьянения. Во время поездки мужчина выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Субару Импреза», которым управлял 48-летний мужчина.

В результате виновник аварии получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что во время поездки он не был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении него составлены административные материалы, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 264.1 УК России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). За вождение в нетрезвом виде нарушитель неоднократно получал штрафы и был четырежды судим.