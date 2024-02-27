В Якшур-Бодье полиция задержала пьяного водителя на чужой машине

Якшур-Бодья. Удмуртия. В селе Якшур-Бодья был задержан пьяный водитель, катающийся на чужой машине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Ночью экипаж ДПС во время патрулирования остановил автомобиль «Шкода Фабиа». Водитель имел признаки опьянения и не смог показать водительское удостоверение и документы на транспорт. Помимо этого, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Позднее выяснилось, что после распития алкоголя мужчина решил воспользоваться автомобилем, принадлежащим жене своего знакомого. Злоумышленник без спроса взял ключи и поехал на машине за дополнительной порцией спиртного.

В результате в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП России («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).