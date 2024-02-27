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В Якшур-Бодье полиция задержала пьяного водителя на чужой машине

13:00, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Якшур-Бодье полиция задержала пьяного водителя на чужой машине
13:00, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#полиция\n#пьяный водитель
Фото: скриншот видео МВД по Удмуртии
37
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Мужчина воспользовался автомобилем жены знакомого.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В селе Якшур-Бодья был задержан пьяный водитель, катающийся на чужой машине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Ночью экипаж ДПС во время патрулирования остановил автомобиль «Шкода Фабиа». Водитель имел признаки опьянения и не смог показать водительское удостоверение и документы на транспорт. Помимо этого, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. 

Позднее выяснилось, что после распития алкоголя мужчина решил воспользоваться автомобилем, принадлежащим жене своего знакомого. Злоумышленник без спроса взял ключи и поехал на машине за дополнительной порцией спиртного.

В результате в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП России («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).  

13:00, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#полиция\n#пьяный водитель