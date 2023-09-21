В Ижевске задержали владельца автосервиса, попавшего на автомобиле клиента в ДТП

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 36-летнего местного жителя, который попал в аварию на угнанном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии органов дознания, в августе 2023 года потерпевший сдал автомобиль «Ниссан» в автосервис в Октябрьском районе. Позднее в один из вечеров владелец мастерской выпил и угнал эту машину.

Проезжая по мосту в Ленинском районе водитель не справился с управлением и въехал в столб. В результате «Ниссан» получил механические повреждения. Сотрудники ДПС установили, что мужчина был пьян.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). В настоящий момент со злоумышленника взяли подписку о невыезде. Суд может лишить его свободы на срок до 3 лет.