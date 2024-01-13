Пьяный угонщик в Удмуртии может лишиться свободы на 12 лет

Ижевск. Удмуртия. 32-летнего жителя Ижевска, лишённый водительских прав, обвинили в угоне иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Отмечается, что в УМВД по Ижевску окончено расследование уголовного дела против мужчины по статье 158 УК РФ «Кража», статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия». Кроме того, следственным отделением ОМВД России «Камбарское» направлено в суд уголовное дело по обвинению ижевчанина по статье 264 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Следствие установило, что в октябре 2023 года обвиняемый познакомился на улице с 43-летним мужчиной, который в ходе распития спиртных напитков пригласил его в свою квартиру. Узнав о наличии у потерпевшего автомобиля, злоумышленник решил его угнать. Попав в квартиру нового приятеля, обвиняемый, угрожая ножом, похитил ключи от авто, наручные часы, два мобильных телефона и куртку. После этого сел в иномарку незадачливого знакомого и уехал.

Угнанный автомобиль под управлением обвиняемого был остановлен сотрудниками ДПС в Камбарке. По результатам проведённого в отделе полиции освидетельствования у водителя было выявлено состояние алкогольного опьянения 0,992 мг/л. При этом ранее мужчина уже был судим за аналогичное деяние.

Также следствие установило причастность обвиняемого к хищению 20 000 рублей с банковской карты собственной матери.

За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.