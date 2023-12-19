Пьяный ижевчанин угнал у матери своего друга «Лэнд Крузер» и устроил несколько ДТП

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля у матери своего друга. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии органов дознания, 23-летний молодой человек выпивал со знакомыми в квартире, принадлежащей матери друга. Увидев оставленные без присмотра ключи от машины, злоумышленник решил угнать автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», которым также владеет потерпевшая. Во время поездки ижевчанин совершил несколько аварий, после которых вернул иномарку на парковку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством»). Личность угонщика установили по видеозаписи с камер, расположенных на доме потерпевшей. Молодого человека задержали и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.