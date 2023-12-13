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За повторную езду в пьяном состоянии двух жителей Удмуртии лишили авто

12:33, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За повторную езду в пьяном состоянии двух жителей Удмуртии лишили авто
12:33, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
188
0
#Воткинск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#автомобили\n#пьяный водитель
Фото: elements.envato.com (Joyseulay)
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Также мужчин приговорили к обязательным работам.

Воткинск. Удмуртия. У двух жителей Удмуртии суд конфисковал автомобили за повторные поездки на машинах в пьяном состоянии. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

В октябре 2023 года пьяный 37-летний мужчина в деревне Кварса Воткинского района сел за руль своего автомобиля «Ауди». В поездке его задержали сотрудники ДПС. Освидетельствование показало степень опьянения водителя. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК России («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»). 

В суде мужчина в полном объеме признал свою вину. В качестве наказания у него конфисковали автомобиль в доход государства, и мужчину на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также суд приговорил обвиняемого к 200 часам обязательных работ. 

11 декабря Глазовский районный суд рассмотрел аналогичное дело в отношении 38-летнего местного жителя. За повторное управление машиной в пьяном виде мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на 2 года. Принадлежащий обвиняемому автомобиль «ВАЗ» конфисковали доход государства. 

12:33, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
188
0
#Воткинск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#автомобили\n#пьяный водитель