За повторную езду в пьяном состоянии двух жителей Удмуртии лишили авто

Воткинск. Удмуртия. У двух жителей Удмуртии суд конфисковал автомобили за повторные поездки на машинах в пьяном состоянии. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В октябре 2023 года пьяный 37-летний мужчина в деревне Кварса Воткинского района сел за руль своего автомобиля «Ауди». В поездке его задержали сотрудники ДПС. Освидетельствование показало степень опьянения водителя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК России («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

В суде мужчина в полном объеме признал свою вину. В качестве наказания у него конфисковали автомобиль в доход государства, и мужчину на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также суд приговорил обвиняемого к 200 часам обязательных работ.

11 декабря Глазовский районный суд рассмотрел аналогичное дело в отношении 38-летнего местного жителя. За повторное управление машиной в пьяном виде мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на 2 года. Принадлежащий обвиняемому автомобиль «ВАЗ» конфисковали доход государства.