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110 тыс пачек сигарет с поддельными акцизами изъяли у жителя Удмуртии

11:00, 15 декабря, 2020
Ксения Чернова
110 тыс пачек сигарет с поддельными акцизами изъяли у жителя Удмуртии
11:00, 15 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#торговля\n#происшествие\n#МВД
Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
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Мужчина торговал сигаретами на территории одного из вокзалов Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. 110 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизными марками изъяли у жителя Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, общая стоимость продукции составила 7,83 млн рублей.
Правоохранители выяснили, что 41-летний мужчина торгует сигаретами на территории одного из вокзалов Ижевска. При этом он предлагает продукцию по стоимости ниже минимальной розничной цены. Стражи порядка провели обыск по месту жительства мужчины и в трех его гаражах, обнаружив 110 тыс. пачек табачных изделий известных торговых марок с поддельными акцизными марками.
«Кроме того, полицейскими обнаружено и изъято 20 500 пачек табачной продукции, не маркированных акцизными марками», – говорится в сообщении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
11:00, 15 декабря, 2020
Ксения Чернова
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#торговля\n#происшествие\n#МВД