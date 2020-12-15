110 тыс пачек сигарет с поддельными акцизами изъяли у жителя Удмуртии

Мужчина торговал сигаретами на территории одного из вокзалов Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. 110 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизными марками изъяли у жителя Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, общая стоимость продукции составила 7,83 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что 41-летний мужчина торгует сигаретами на территории одного из вокзалов Ижевска. При этом он предлагает продукцию по стоимости ниже минимальной розничной цены. Стражи порядка провели обыск по месту жительства мужчины и в трех его гаражах, обнаружив 110 тыс. пачек табачных изделий известных торговых марок с поддельными акцизными марками.

«Кроме того, полицейскими обнаружено и изъято 20 500 пачек табачной продукции, не маркированных акцизными марками», – говорится в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.