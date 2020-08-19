В Удмуртии с начала года украли 300 велосипедов

Большинство краж совершается в подъездах домов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние три года выросло количество украденных велосипедов в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Так в 2020 году выявили порядка 300 краж велосипедов. Большинство преступлений совершено в подъездах жилых домов и общественных местах. Вместе с этим продолжают фиксироваться факты хищений путём мошенничества под предлогом прокатиться.

Накануне в Ижевске удалось задержать двух ранее судимых жителей города 1987 и 1999 годов рождения. Они подозреваются в мошенническом способе хищений велосипедов. Оба просили «прокатиться» у потерпевших и скрывались с места преступления.

21-летний подозреваемый дал подписку о невыезде и надлежащем поведении, 33-летний мужчина выдворен в изолятор временного содержания. Продолжается поиск похищенных велосипедов.