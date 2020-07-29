Тело рыбака нашли в реке Чепца в Удмуртии: проводится проверка

На берегу нашли одежду мужчины.

Балезино. Удмуртия. В реке Чепца 28 июля в 1,5 км от Балезино нашли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Накануне мужчина ушел на речку рыбачить. Уже вечером погибшего обнаружили в воде местные жители. Прибывшие на место спасатели достали утопленника в 17:43.

В ходе осмотра места происшествия на берегу были найдены одежда и рыболовные принадлежности 65-летнего мужчины. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.