120 человек пострадали и 9 погибли по вине пьяных водителей в Удмуртии с начала года

Среди травмированных 6 детей.







Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие 2020 года задержали 3209 пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртской Республике.

По вине нетрезвых автолюбителей за период с 1 января по 16 июля произошла 81 авария, в которой погибли 9 человек, травмы получили 120 участников движения, 6 из них — дети.

«Если вы стали очевидцем того, как водитель в состоянии опьянения садится за руль, незамедлительно сообщите о данном факте через дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701 или 02, 102», — напомнили в Госавтоинспекции.

За вождение в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования, грозит административная ответственность в виде штрафа 30 тыс. рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.



За повторное управление машиной в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному законодательству»). Наказывается наложением штрафа от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей и лишением свободы до 2 лет.



Напомним, что только с начала лета в республике задержали более 800 пьяных водителей.