До двух лет лишения свободы грозит жителю Селтинского района за повторную пьяную езду

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе Удмуртии автоинспекторы остановили местного жителя, который управлял машиной будучи нетрезвым. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Экипаж ДПС остановил автомобиль «Дэу Матиз», за рулём которого был 41-летний местный житель с признаками опьянения.

«При освидетельствовании водителя на состояние опьянения прибор показал наличие 1,366 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», – говорится в сообщении.

При проверке базы данных, оказалось, что мужчина ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

В связи с этим отдел дознания возбудил уже уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Теперь нетрезвому водителю грозит штраф (до 300 тыс. рублей) или лишение свободы на срок до двух лет.

Автомобиль нарушителя помещён на спецстоянку.