Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 38-летняя местная жительница в пьяном состоянии попала в аварию на улице Удмуртской. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 8 апреля около 01:50 напротив дома №146 «А» по улице Кирова. Женщина не справилась с управлением автомобиля «Субару» и врезалась в металлическое тросовое ограждение, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии 25-летняя девушка-пассажир получила травмы.

В отношении водителя составлены административные материалы. Её машину увезли на специализированную стоянку.

Отмечается, что у женщины уже насчитывается более 40 штрафов за превышение скорости. Теперь ей могут выписать штраф 45 тыс. рублей и лишить права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.