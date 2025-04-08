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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пьяная женщина-водитель наехала на тросовое ограждение на улице Удмуртской в Ижевске

17:40, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Пьяная женщина-водитель наехала на тросовое ограждение на улице Удмуртской в Ижевске
17:40, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель\n#травмы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Пассажирка получила травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 38-летняя местная жительница в пьяном состоянии попала в аварию на улице Удмуртской. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.  

ДТП произошло 8 апреля около 01:50 напротив дома №146 «А» по улице Кирова. Женщина не справилась с управлением автомобиля «Субару» и врезалась в металлическое тросовое ограждение, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии 25-летняя девушка-пассажир получила травмы. 

В отношении водителя составлены административные материалы. Её машину увезли на специализированную стоянку. 

Отмечается, что у женщины уже насчитывается более 40 штрафов за превышение скорости. Теперь ей могут выписать штраф 45 тыс. рублей и лишить права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. 

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17:40, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель\n#травмы