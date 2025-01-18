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В Санкт-Петербурге внедорожник с тремя людьми упал в Фонтанку

14:35, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Санкт-Петербурге внедорожник с тремя людьми упал в Фонтанку
14:35, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Санкт-Петербург\n#происшествия\n#машина\n#пьяный водитель
Источник фото: ИА «Сусанин»
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По словам очевидца событий, находившиеся в машине люди были пьяны.

Санкт-Петербург. Ленинградская область. В Санкт-Петербурге в реку Фонтанку упал внедорожник «Рендж Ровер». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Shot» («Шот»).  

Информация о произошедшем появилась утром 18 января в телеграм-канале «Shot». Сообщалось, что водитель не справился с управлением, в результате его машина снесла светофор и забор, а затем упала в реку. Двое мужчин и женщина, которые находились в салоне, не получили серьезных травм, но их увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением.

Очевидец происшествия Олеся рассказала, что автомобиль ехал на большой скорости, а водитель и пассажиры были пьяны. Местная жительница также уточнила, что мужчинам помогли выбраться спасатели, а девушка самостоятельно добралась до берега.  

14:35, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Санкт-Петербург\n#происшествия\n#машина\n#пьяный водитель