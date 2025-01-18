В Санкт-Петербурге внедорожник с тремя людьми упал в Фонтанку

Санкт-Петербург. Ленинградская область. В Санкт-Петербурге в реку Фонтанку упал внедорожник «Рендж Ровер». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Shot» («Шот»).

Информация о произошедшем появилась утром 18 января в телеграм-канале «Shot». Сообщалось, что водитель не справился с управлением, в результате его машина снесла светофор и забор, а затем упала в реку. Двое мужчин и женщина, которые находились в салоне, не получили серьезных травм, но их увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением.

Очевидец происшествия Олеся рассказала, что автомобиль ехал на большой скорости, а водитель и пассажиры были пьяны. Местная жительница также уточнила, что мужчинам помогли выбраться спасатели, а девушка самостоятельно добралась до берега.