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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Балезино полицейским пришлось стрелять по колесам авто нарушителя

11:24, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Балезино полицейским пришлось стрелять по колесам авто нарушителя
11:24, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
228
0
#Балезино\n#пьяный водитель
Источник фото: пресс-служба МВД по УР
228
0

Водитель проигнорировал требование об остановке.

Балезино. Удмуртия. В Балезино в ночное время экипаж дорожно-патрульной службы заметил автомобиль Chevrolet Malibu, водитель которого неадекватно управлял машиной. О последующем задержании нарушителя сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

Сотрудники полиции подали водителю авто сигнал об остановке, но он проигнорировал законное требование и выехал за пределы посёлка. Нарушитель хаотично маневрировал, превышал скоростной режим и двигался по встречной полосе, создавая опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Инспекторы ДПС приняли решение о применении табельного оружия для принудительной остановки. При помощи громкоговорящего устройства преследуемый водитель был предупрежден, после чего полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух и затем открыл огонь по колёсам машины.

В результате иномарка остановилась, за рулем оказался ранее судимый 45-летний местный житель, который по внешним признакам был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Машина была перевезена на специализированную стоянку. 

 

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11:24, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
228
0
#Балезино\n#пьяный водитель