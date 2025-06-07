Балезино. Удмуртия. В Балезино в ночное время экипаж дорожно-патрульной службы заметил автомобиль Chevrolet Malibu, водитель которого неадекватно управлял машиной. О последующем задержании нарушителя сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

Сотрудники полиции подали водителю авто сигнал об остановке, но он проигнорировал законное требование и выехал за пределы посёлка. Нарушитель хаотично маневрировал, превышал скоростной режим и двигался по встречной полосе, создавая опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Инспекторы ДПС приняли решение о применении табельного оружия для принудительной остановки. При помощи громкоговорящего устройства преследуемый водитель был предупрежден, после чего полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух и затем открыл огонь по колёсам машины.

В результате иномарка остановилась, за рулем оказался ранее судимый 45-летний местный житель, который по внешним признакам был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Машина была перевезена на специализированную стоянку.