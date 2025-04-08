Воткинск. Удмуртия. В Воткинске полиция остановила ночью пьяную школьницу за рулём. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

«Около 03:00 на улице Серова в Воткинске сотрудниками ДПС на маршруте патрулирования был остановлен автомобиль «ВАЗ-2110». За управлением транспортного средства находилась 17-летняя девушка — ученица 11 класса воткинской средней школы. В ходе общения с водителем дорожные полицейские почувствовали запах спиртного, девушка была отстранена от управления автомобилем», — говорится в сообщении.

Освидетельствование показало, что у девушки установлено состояние алкогольного опьянения. Автомобиль задержан и помещен на специализированная стоянку.

В отношении девушки-подростка составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

«Ответить перед законом придется не только несовершеннолетней автоледи, но и её 20-летнему другу — владельцу указанного автомобиля за передачу управления транспортным средством. На момент остановки транспортного средства он находился в салоне автомобиля», — отметили в ГАИ.

Правовые последствия коснутся и законных представителей девушки. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетней.