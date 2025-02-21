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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Чтобы впечатлить девушку, мужчина без прав пьяным разъезжал по улицам Ижевска

17:30, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Чтобы впечатлить девушку, мужчина без прав пьяным разъезжал по улицам Ижевска
17:30, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пьяный водитель\n#нарушения
Источник фото: скриншот видео МВД Удмуртии
176
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Также он не выполнял требования ДПС.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель без прав получил арест за гонки с сотрудниками ДПС по улицам Ижевска. Об этом сообщает МВД по Удмуртии. 

Ночью с 20 на 21 февраля наряд ДПС заметил автомобиль «ВАЗ-2113», который проехал регулируемый перекресток на красный сигнал светофора. Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться. 

Во время преследования «ВАЗ» проехал по улицам Орджоникидзе, Воровского и Коммунаров, на которых совершал резкие маневры и выезжал на встречку. На улице Пастухова нарушителя удалось блокировать. 

За рулем автомобиля оказался 26-летний житель Ижевска. Он несколько раз отказался выходить из машины, а затем стал вести себя агрессивно и вызывающе. В результате сотрудникам пришлось применить физическую силу и наручники. 

Мужчина был пьян и не имел прав. По данному факту составили административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и 8 административных материалов. Автомобиль переместили на специализированную стоянку.

По данным судейского сообщества Удмуртии, во время судебного заседания молодой человек признал свою вину. Также он пояснил, что сел за руль, чтобы произвести впечатление на девушку. В результате его арестовали на 10 суток. 

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17:30, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пьяный водитель\n#нарушения