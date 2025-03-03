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Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП в Кезу

17:40, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП в Кезу
17:40, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Кез\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Он не справился с управлением автомобиля и съехал с дороги.

Кез. Удмуртия. В Кезу пьяный водитель врезался в опору линий электропередач. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 2 марта около 13:20 напротив дома №29 на улице Лесовозной. Пьяный 25-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП. 

Отмечается, что мужчина не имел прав. В результате аварии он не пострадал, но его машина получила повреждения.

В отношении молодого человека составили административные материалы. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.  

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17:40, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Кез\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель