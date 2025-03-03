Кез. Удмуртия. В Кезу пьяный водитель врезался в опору линий электропередач. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 2 марта около 13:20 напротив дома №29 на улице Лесовозной. Пьяный 25-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП.

Отмечается, что мужчина не имел прав. В результате аварии он не пострадал, но его машина получила повреждения.

В отношении молодого человека составили административные материалы. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.