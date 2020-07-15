С начала лета в Удмуртии задержали более 800 пьяных водителей

Нарушители попали в 35 ДТП.



Ижевск. Удмуртия. С начала лета на дорогах Удмуртии задержали более 800 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.



С 1 июня по 13 июля сотрудники Госавтоинспекции исключили из дорожного движения 805 водителей с признаками опьянения. За этот же период в республике с участием нетрезвых автолюбителей произошло 35 аварий.



В результате этих ДТП погибло четыре человека, 54 получили ранения, среди них три ребёнка.



«Если вы стали очевидцем того, как водитель в состоянии опьянения садится за руль, незамедлительно сообщите о данном факте через дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701 или 02, 102», — напомнили в Госавтоинспекции.

Напомним, что 4 июля пьяный водитель из Удмуртии скрылся с места ДТП, бросив там пострадавших пассажиров.

