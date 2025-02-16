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Жителя Граховского района привлекают к ответственности за очередную пьяную езду на тракторе

16:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Граховского района привлекают к ответственности за очередную пьяную езду на тракторе
16:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
27
0
#Граховский район\n#Удмуртия\n#трактор\n#пьяный водитель\n#нарушение\n#уголовное дело
Источник фото: скриншот видео Госавтоинспекции Удмуртии
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Мужчину остановили ночью на дороге.

Грахово. Удмуртия. В отношении 38-летнего жителя Граховского района водителя возбудили уголовное дело по факту пьяной езды на тракторе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Сотрудники Госавтоинспекции остановили трактор «МТЗ-82» ночью на дороге «Нижние Юраши — Мамаево». Инспекторы хотели проверить документы водителя, но обнаружили, что тот пьян.

Прибор показал 0,878 мг/л алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе. Также полиция установила, что он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в пьяном состоянии.

В результате в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). За данное преступление предусмотрен штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. 

В отношении водителя уже составлено четыре административных материала. Трактор поместили на спецстоянку. 

16:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
27
0
#Граховский район\n#Удмуртия\n#трактор\n#пьяный водитель\n#нарушение\n#уголовное дело