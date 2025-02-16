Грахово. Удмуртия. В отношении 38-летнего жителя Граховского района водителя возбудили уголовное дело по факту пьяной езды на тракторе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили трактор «МТЗ-82» ночью на дороге «Нижние Юраши — Мамаево». Инспекторы хотели проверить документы водителя, но обнаружили, что тот пьян.

Прибор показал 0,878 мг/л алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе. Также полиция установила, что он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в пьяном состоянии.

В результате в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). За данное преступление предусмотрен штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении водителя уже составлено четыре административных материала. Трактор поместили на спецстоянку.