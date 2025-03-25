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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пьяный водитель «Шкоды» въехал в столб в Ижевске

16:35, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Пьяный водитель «Шкоды» въехал в столб в Ижевске
16:35, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
34
0

Он получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пьяный водитель врезался в фонарный столб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 24 марта около 04:17 напротив дома №34 на улице 50 лет ВЛКСМ. Пьяный 22-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» не справился с управлением и наехал на световую опору. Молодой человек получил травмы. 

В результате в отношении водителя составили административные материалы, а его машину увезли на специализированную стоянку. 

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16:35, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель