Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пьяный водитель врезался в фонарный столб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 24 марта около 04:17 напротив дома №34 на улице 50 лет ВЛКСМ. Пьяный 22-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» не справился с управлением и наехал на световую опору. Молодой человек получил травмы.

В результате в отношении водителя составили административные материалы, а его машину увезли на специализированную стоянку.