Александр Бастрыкин взял на контроль ДТП с пьяным водителем автобуса в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Сарапуле. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Напомним, что в октябре водитель автобуса, осуществлявший в состоянии опьянения перевозку граждан, допустил столкновение с легковым автомобилем. Троим пассажирам общественного транспорта потребовалась медицинская помощь. В СУ СК России по УР по данному факту начата процессуальная проверка.

Генерал юстиции поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее главный следователь страны поручил доложить ещё об одном происшествии с пассажирским автобусом, в Ижевске.