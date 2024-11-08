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Александр Бастрыкин взял на контроль ДТП с пьяным водителем автобуса в Сарапуле

13:40, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Александр Бастрыкин взял на контроль ДТП с пьяным водителем автобуса в Сарапуле
13:40, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
222
0
#Сарапул\n#Следственный комитет\n#пьяный водитель
Источник фото: СУ СК РФ по УР
222
0

Глава СК поручил доложить ему о ходе проверки по данному происшествию.

Сарапул. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Сарапуле. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Напомним, что в октябре водитель автобуса, осуществлявший в состоянии опьянения перевозку граждан, допустил столкновение с легковым автомобилем. Троим пассажирам общественного транспорта потребовалась медицинская помощь. В СУ СК России по УР по данному факту начата процессуальная проверка.

Генерал юстиции поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее главный следователь страны поручил доложить ещё об одном происшествии с пассажирским автобусом, в Ижевске. 

13:40, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
222
0
#Сарапул\n#Следственный комитет\n#пьяный водитель