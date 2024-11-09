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В Ижевске задержали подозреваемого в угоне грузовика

13:02, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске задержали подозреваемого в угоне грузовика
13:02, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
320
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#угон автомобиля\n#пьяный водитель
Источник фото: скриншот видео МВД по Удмуртии
320
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Машину оставили на стоянке с ключами в замке зажигания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, который подозревается в угоне грузовика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.  

Ранее в полицию обратился директор одной из торговых компаний Ижевска. Он рассказал, что водитель его фирмы, вернувшись из командировки, оставил автомобиль «Фиат Дукато» с ключами в замке зажигания на стоянке у своего дома на улице Ленина. Оттуда неизвестные и угнали машину. 

Сотрудники МВД установили подозреваемого в угоне 36-летнего ижевчанина. Он обратил внимание на иномарку, когда пьяный проходил с другом мимо. Злоумышленник открыл дверь, завёл автомобиль и предложил товарищу прокатиться на нём. 

Позже грузовик заглох, но мужчины продолжили выпивать алкоголь прямо в салоне. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России («Угон»). За совершённое преступление подозреваемого могут лишить свободы на срок до 5 лет.  

13:02, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
320
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#угон автомобиля\n#пьяный водитель