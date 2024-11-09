В Ижевске задержали подозреваемого в угоне грузовика

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, который подозревается в угоне грузовика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее в полицию обратился директор одной из торговых компаний Ижевска. Он рассказал, что водитель его фирмы, вернувшись из командировки, оставил автомобиль «Фиат Дукато» с ключами в замке зажигания на стоянке у своего дома на улице Ленина. Оттуда неизвестные и угнали машину.

Сотрудники МВД установили подозреваемого в угоне 36-летнего ижевчанина. Он обратил внимание на иномарку, когда пьяный проходил с другом мимо. Злоумышленник открыл дверь, завёл автомобиль и предложил товарищу прокатиться на нём.

Позже грузовик заглох, но мужчины продолжили выпивать алкоголь прямо в салоне.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России («Угон»). За совершённое преступление подозреваемого могут лишить свободы на срок до 5 лет.