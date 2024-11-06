Пьяный водитель рейсового автобуса устроил аварию в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле пьяный 58-летний водитель автобуса врезался в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 31 октября около 17:40 у дома №57 на улице Ленина. Мужчина в нетрезвом состоянии перевозил пассажиров в маршрутном городском автобусе «ПАЗ». Во время поездки он столкнулся с автомобилем «Чанган», которым управлял 34-летний мужчина.

Трём пассажирам общественного транспорта оказали разовую медицинскую помощь.

В отношении водителя автобуса полиция составила административные материалы за управление транспортом в пьяном состоянии. Сейчас проводится проверка должностных и юридических лиц, которые допустили мужчину к управлению автобусом.