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В Сарапуле по вине нетрезвого водителя пострадала женщина

12:34, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапуле по вине нетрезвого водителя пострадала женщина
12:34, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
156
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#пьяный водитель\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Прибор показал 1,470 мг/л алкоголя.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 27 марта по вине нетрезвого водителя произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

На улице Калинина напротив дома №2 около 13:00 столкнулись «Мазда» под управлением 36-летнего мужчины и «Эксид», за рулём которого была 37-летняя женщина. В результате аварии водитель китайского автомобиля получила травмы.

При освидетельствовании мужчины было обнаружено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Прибор зафиксировал 1,470 мг/л алкоголя. Автоинспекторы составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Автомобиль мужчины помещён на спецстоянку.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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12:34, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
156
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#пьяный водитель\n#Госавтоинспекция