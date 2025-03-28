Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 27 марта по вине нетрезвого водителя произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

На улице Калинина напротив дома №2 около 13:00 столкнулись «Мазда» под управлением 36-летнего мужчины и «Эксид», за рулём которого была 37-летняя женщина. В результате аварии водитель китайского автомобиля получила травмы.

При освидетельствовании мужчины было обнаружено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Прибор зафиксировал 1,470 мг/л алкоголя. Автоинспекторы составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Автомобиль мужчины помещён на спецстоянку.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.