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В Удмуртии наехавший на полицейского можгинец получил три года колонии

10:00, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии наехавший на полицейского можгинец получил три года колонии
10:00, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
711
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДПС\n#пьяный водитель\n#колония\n#травма
Источник фото: unsplash.com (Ye Jinghan)
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В момент наезда мужчина был пьян.

Можга. Удмуртия. Можгинский районный суд приговорил 27-летнего мужчину к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Он признан виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Напомним, 27 ноября 2024 года около 05:00 обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии опьянения, двигался по дороге «Можга – Бемыж». Неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке он проигнорировал. В ходе преследования обвиняемый наехал на сотрудника полиции, нанеся ему травмы.

10:00, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
711
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДПС\n#пьяный водитель\n#колония\n#травма