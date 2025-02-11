Можга. Удмуртия. Можгинский районный суд приговорил 27-летнего мужчину к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Он признан виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Напомним, 27 ноября 2024 года около 05:00 обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии опьянения, двигался по дороге «Можга – Бемыж». Неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке он проигнорировал. В ходе преследования обвиняемый наехал на сотрудника полиции, нанеся ему травмы.