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В Удмуртии пьяный водитель «ВАЗа» во время обгона врезался в два автомобиля

14:50, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии пьяный водитель «ВАЗа» во время обгона врезался в два автомобиля
14:50, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель\n#травмы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Лихач отделался травмами.

Можга. Удмуртия. Две легковушки и грузовик столкнулись в Можгинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 12 февраля около 19:10 на дороге «Можга-Вавож». Пьяный 37-летний мужчина управлял автомобилем «ВАЗ–21099». По предварительным данным, обгоняя другую машину, он выехал на встречку и врезался в автомобили «ФАВ» и «Рено Дастер» с прицепом.  

В результате аварии водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован. 

По факту ДТП возбудили административное производство. В настоящий момент решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за нетрезвое вождение.   

14:50, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель\n#травмы