Можга. Удмуртия. Две легковушки и грузовик столкнулись в Можгинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 12 февраля около 19:10 на дороге «Можга-Вавож». Пьяный 37-летний мужчина управлял автомобилем «ВАЗ–21099». По предварительным данным, обгоняя другую машину, он выехал на встречку и врезался в автомобили «ФАВ» и «Рено Дастер» с прицепом.

В результате аварии водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП возбудили административное производство. В настоящий момент решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за нетрезвое вождение.