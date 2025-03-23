Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года в доход государства было конфисковано 46 автомобилей «нетрезвых водителей». Об этом сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Удмуртской Республике.

Нарушители, которые садятся за руль в нетрезвом виде, лишаются права управлять автомобилем. Те из них, кто нарушает запрет и всё равно продолжает подвергать жизнь свою и других опасности, признаются судом виновными уже по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Их автомобили конфискуют.

«В рамках исполнительного производства сотрудник органа принудительного исполнения составляет акт описи и ареста транспортного средства и выносит постановление о передаче изъятого и обращенного в собственность государства имущества», – говорится в сообщении.

Всего сначала года было конфисковано 46 автомобилей, девять из которых передали представителям Минобороны России для нужд спецоперации.

Напомним, в феврале 2025 года из Воткинска в зону СВО отправили семь машин нарушителей.

В Управлении отмечают, что конфискованные автомобили обратно владельцам не возвращаются.