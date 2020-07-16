Мотоциклист погиб под Глазовом

Мужчина не справился с управлением.

Глазов. Удмуртия. Мотоциклист погиб на дороге «Глазов-Понино». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 15 июля около 21:00. Ранее лишенный прав 34-летний водитель, находясь за рулем «ИЖ Юпитер», не справился с управлением. В результате он съехал с дороги, где его мотоцикл опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Ранее водитель неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.